День деда Мороза и Снегурочки отметят жители России 30 января 2024 года Анна ЧернышоваСегодня, 30 января 2024 года, на всей территории Российской Федерации жители празднуют одно из уникальных зимних торжеств восточных славян, известное как «День Деда Мороза и Снегурочки».