Супердизель Cummins для RAM будет мощнее: 435 «лошадей» и 1458 Нм

Дизельный двигатель Cummins для пикапов RAM станет ещё более мощным, достигая 435 л.с. и 1458 Нм. По информации инсайдеров из Autoevolution, обновлённые пикапы 2025 модельного года будут оснащены значительно модернизированным двигателем.
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