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Патриарх Кирилл отчасти реабилитировал Чарльза Дарвина. Комментарий Георгия Бовта

Глава РПЦ заявил, что теория эволюции не противоречит божьему замыслу. Ранее помощник премьера РФ Муслим Хучиев призвал исключить ее из школьных учебников, так как она «ошибочна» и способствует «духовному разложению детей».

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