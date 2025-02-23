Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    НУ НЕТ , тогда  СОГЛАШЕНИЕ  было  МЯГКИМ  для  БАНДЕРШТАТА. После 3-лет  ИЗУВЕРСТВА НАЦИСТОВ над  ВСЕЙ Окраиной и  ТЫ...Участник перегово...
  • Гарий Щерба
    ЗДАЁТСА  что  США РЕШИЛИ ПОДСУНУТЬ РОССИИ ,,СЛАДКУЮ,, ПИЛЮЛЮ  с  ПРИВКУСОМ ГОРЕЧИ с  ЯДОМ ...!!!Российские подряд...
  • Гарий Щерба
    Вам же Западным  БЛЯДЯМ ПРЕДЛАГАЛ ВВП. , ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО ,  но вы это  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНЯЛИ  КАК за  СЛАБОСТЬ РОСС...Макрон: Россия на...

Зеленский торгуется: мы должны американцам не 500, а 90 миллиардов

Зеленский торгуется: мы должны американцам не 500, а 90 миллиардов

В октябре 2024 года, когда шла предвыборная кампания в США, украинский гражданин Владимир Зеленский разразился «планом победы», одним из пунктов которого была указана совместная с западными партнерами добыча полезных ископаемых на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх