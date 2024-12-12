Определенно пьяная: Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме

Актриса Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей, трое из которых приемные. Так, помимо биологических детей — 18-летней Шайло и 16-летних близнецов Нокса и Вивьен, у Джоли есть приемные Мэддокс, Захара и Пакс.