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Мода и Шоу-бизнес

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Определенно пьяная: Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме

Определенно пьяная: Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме

Актриса Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей, трое из которых приемные. Так, помимо биологических детей — 18-летней Шайло и 16-летних близнецов Нокса и Вивьен, у Джоли есть приемные Мэддокс, Захара и Пакс.

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