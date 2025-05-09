Трамп: встречи с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии не планируется

При этом текущие переговоры он назвал «очень хорошими» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что встречи между ним и президентом России Владимиром Путиным в мае в Саудовской Аравии не планируется, сообщает РИАМО со ссылкой на информационное агентство ТАСС.