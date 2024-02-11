«ВАЗ» опрокинулся и загорелся после столкновения с грузовиком на Кубани, один человек погиб

«ВАЗ» опрокинулся и загорелся после столкновения с грузовиком на Кубани, один человек погибСегодня около 6 часов утра на 118-ом км федеральной автотрассы «Кавказ» в Гулькевичском районе водитель автомобиля «ВАЗ 2110» слишком быстро сблизился с идущим впереди автомобилем «Камаз" с прицепом.