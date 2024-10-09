На Ставрополье подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», который приурочен ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
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