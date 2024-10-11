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Путин перечислил условия всеобщего мира

Путин перечислил условия всеобщего мира

Путин считает, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления.

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