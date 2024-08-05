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«Мы вообще не смотрим телевизор», – мама мальчика-Ванги, предсказавшего пандемию, ответила хейтерам

«Мы вообще не смотрим телевизор», – мама мальчика-Ванги, предсказавшего пандемию, ответила хейтерам

Саша Сулин это слепой мальчик, которого в интернет пространстве уже прозвали мальчиком-Вангой, потому что он предсказывает события.

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