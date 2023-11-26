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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Каплина: «Болельщики сегодня – супер. Такая поддержка и на трассе, и на стрельбище, это очень сильно воодушевляет»

Каплина бежала второй этап за первую команду ХМАО-Югры.  «Перед стойкой, видимо, девчонкам крикнули, чтобы не вставали на первую установку.

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