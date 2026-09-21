Раньше сутки на Земле длились 19 часов: как планета потеряла скорость?

Мы привыкли, что в сутках 24 часа, но Земля никогда не вращалась с одной и той же скоростью. Около 1,4 млрд лет назад полный оборот планеты занимал примерно 19 часов.
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