Аллерголог Котова перечислила симптомы аллергии на мандарины

Симптомы аллергии на мандарины могут различаться в зависимости от степени чувствительности организма: например, некоторые могут испытывать легкую реакцию, зуд или покраснение кожи, в то время как у других может развиться крапивница или наступить анафилактический шок.
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