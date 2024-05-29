Посольство РФ отреагировало на слова Хейли о связи России и ХАМАС

Global Look Press/The Photo Access/Richard Thigpen Бывший постпред США при ООН Никки Хейли в интервью изданию Israel Hayom заявила, что боевики ХАМАС, которые напали на Израиль 7 октября 2023 года, были якобы связаны с Россией.
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