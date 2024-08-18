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В Британии рассказали, что скоро случится с ВСУ под Курском

В Британии рассказали, что скоро случится с ВСУ под Курском

Global Look Press В настоящее время вооруженные формирования Украины, вторгшиеся в Курскую область, слишком растянули линию обороны, и им не хватает солдат, пишет британская газета Guardian.

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