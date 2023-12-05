В Курской области открыли высокотехнологичный завод по производству желатина

Компания «Мираторг» запустила уникальное производство. Высокотехнологичный завод по производству желатина для пищевой и фармацевтической промышленности начал работать 5 декабря в селе Черницыно Курской области Статья полностью.
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