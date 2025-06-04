Казань вошла в топ городов России, куда вырос спрос на перелеты в 2025 году

Казань попала в топ российских городов, куда вырос спрос на перелеты в 2025 году. Помимо столицы РТ, в данном списке есть Горно-Алтайск, Благовещенск, Улан-Удэ, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Волгоград и Красноярск.
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