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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев о похудении: «Работаю с нутрициологом, скинул порядка 4 килограммов. Возможно, это продлит мою карьеру»

Форвард « Зенита » Александр Соболев рассказал о работе с нутрициологом. — Такое ощущение, что вы чуть подсушились, похудели.

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