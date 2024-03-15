Лукашенко: Пусть Беларусь и молодое государство, но белорусы - абсолютно зрелая нация

Пусть Беларусь и молодое государство, но белорусы - абсолютно зрелая нация. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Беларуси, пишет БЕЛТА.
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