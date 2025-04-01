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Ефимов: новостройки для целей реновации возведут в рамках 54 проектов КРТ

Ефимов: новостройки для целей реновации возведут в рамках 54 проектов КРТ

Современные жилые комплексы (ЖК) для программы реновации будут построены в рамках 54 проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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