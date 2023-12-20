Джефф Безос поделился своими мечтами о космическом будущем человечества

Космическая станция, научно-фантастический концепт / © Н. Кольчицкий Единственный способ достичь этой цели — создать гигантские космические станции, так как «поверхности планет слишком малы» и их просто не хватит, сказал Безос во время интервью.
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