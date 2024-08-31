Эксперт дал советы по зарядке телефона и гаджетов

Если знать все тонкости и использовать гаджеты с умом, то можно значительно продлить срок их службы. О том, как правильно заряжать телефон и другие устройства, рассказал 31 августа технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.
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