Обнаружена сверхмассивная чёрная дыра, которая мешает самой себе расти и разбрасывает материю, ускоряя ветра вопреки законам физики

Астрономы, используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESO) в Чили, обнаружили необычное поведение сверхмассивной чёрной дыры в центре спиральной галактики NGC 4945, расположенной на расстоянии более 12 миллионов световых лет от Земли.