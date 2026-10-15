В Алма-Ате до 51 увеличилось число учеников Республиканской физико-математической школы, которых доставили в больницу с признаками кишечной инфекции.
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