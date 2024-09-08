Дмитрий Спивак: Сотрудник ТЦК в Одессе отметился рукоприкладством в отношении женщины. Руководство назвало её симулянткой и призвало соблюдать законность

В Одессе сотрудник ТЦК отметился рукоприкладством в отношении женщины. Его руководство отреагировало оперативно и опубликовало пост, в котором назвало женщину симулянткой и обвинило её в нападении на служебный автомобиль.
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