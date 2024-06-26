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APPC: доверие общества к надежности и компетентности ученых упало на 8%

APPC: доверие общества к надежности и компетентности ученых упало на 8%

Общественное восприятие авторитета и надежности деятелей науки упало за последний год. Об этом говорится в новом докладе Центра государственной политики Анненберга (APPC) Пенсильванского университета в США.

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