APPC: доверие общества к надежности и компетентности ученых упало на 8%

Общественное восприятие авторитета и надежности деятелей науки упало за последний год. Об этом говорится в новом докладе Центра государственной политики Анненберга (APPC) Пенсильванского университета в США.
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