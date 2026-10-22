Нина Драма объяснила, зачем надела хиджаб для интервью с бойцом UFC Евлоевым.Американская блогер и спортивная ведущая Нина Драма, настоящее имя которой Нина-Мари Даниэль, появилась в хиджабе на интервью с русским бойцом UFC Мовсаром Евлоевым.
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Мимикрирующая тварь.