Превентивные удары в челюсть

У автора словесный понос на нервной почве. С выводом: победа будет за нами. Так что, волноваться не о чем.

Игорь Кузнецов

Чтобы ещё просуществовала мировая "долларовая экономика", Трамп пытается хоть немного выправить баланс внешнеторгового оборота. Россию "обложили санкциями", значит пошлины будут брать с других. И не важно с кого. Но с Китаем резко нельзя, слишком велик товарооборот и американских трежерис у Китая много... а вдруг начнёт их "вбрасывать", даже несмотря на свои убытки от такой операции.