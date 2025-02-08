ОЛЕГ ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. В преддверии анонсированного телефонного разговора Трампа и Си как-то слишком издевательски выглядят ответные меры Китая на ввод США пошлин на китайские товары.
Превентивные удары в челюсть
Комментарии
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M T
У автора словесный понос на нервной почве. С выводом: победа будет за нами. Так что, волноваться не о чем.
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3 час.
Игорь Кузнецов
Чтобы ещё просуществовала мировая "долларовая экономика", Трамп пытается хоть немного выправить баланс внешнеторгового оборота. Россию "обложили санкциями", значит пошлины будут брать с других. И не важно с кого. Но с Китаем резко нельзя, слишком велик товарооборот и американских трежерис у Китая много... а вдруг начнёт их "вбрасывать", даже несмотря на свои убытки от такой операции.
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3 час.
С
Странник
но красиво то как
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1 мин.
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