К Андрею Хорту возникли вопросы из-за голубой дырки. Три дня назад Красногвардейский район Петербурга отметил 51-летие.
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К Андрею Хорту возникли вопросы из-за голубой дырки. Три дня назад Красногвардейский район Петербурга отметил 51-летие.