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Царьград

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Влад Лисовец о давлении соцсетей: естественности нет места в идеальном мире

Влад Лисовец о давлении соцсетей: естественности нет места в идеальном мире

Стилист Влад Лисовец в интервью рассказал о доминировании нереалистичных образов в социальных сетях. Он отметил, что девушки стремятся к «идеальности» через фильтры и макияж, тогда как на улицах можно встретить более естественные лица.

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