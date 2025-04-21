Влад Лисовец о давлении соцсетей: естественности нет места в идеальном мире

Стилист Влад Лисовец в интервью рассказал о доминировании нереалистичных образов в социальных сетях. Он отметил, что девушки стремятся к «идеальности» через фильтры и макияж, тогда как на улицах можно встретить более естественные лица.
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