Двойных: В некоторых регионах могут погибнуть до 75% всходов

Из-за дождей, паводков и морозов в некоторых регионах могут погибнуть до 75 процентов всходов. В Алтайской крае существует риск утраты озимых, серьезный ущерб нанесен агропромышленному комплексу в Оренбургской области.
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