Гидрографы КФл произвели промеры глубин в акватории Каспийского моря

Гидрографы КФл произвели промеры глубин в акватории Каспийского моря

Были проведены наблюдения уровня Каспийского морского судоходного канала, площадное и гидролокационное обследование рельефа морского дна, а также измерена скорость течения.

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