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Закон, порядок, государство

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В Кемеровской области в рамках акции «Не дай себя обмануть!» полицейские продолжают организовывать мероприятия, направленные на предупреждение мошенничеств

Старший юрисконсульт ОМВД России по г. Киселевску майор полиции Ольга Некрасова провела урок безопасности для работников столовой местной администрации.

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