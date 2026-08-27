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Царьград

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Малый бизнес Москвы откроет 1 сентября бесплатный бизнес-митап

Малый бизнес Москвы откроет 1 сентября бесплатный бизнес-митап

ГБУ "Малый бизнес Москвы" организует бесплатный митап 1 сентября в "Митинг Поинт". Спикеры Варвара Клиджан и Наталья Богатова помогут начинающим предпринимателям оценить готовность к запуску бизнеса и избежать типичных ошибок.

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