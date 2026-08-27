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An ‘AI Legal Team’ Has Won Its First Case. It’s a Rare Victory for Access to Justice.

An ‘AI Legal Team’ Has Won Its First Case. It’s a Rare Victory for Access to Justice.

Can AI replace lawyers—at least in some circumstances? Last week, Australia’s Fair Work Commission ruled Gregory Baker, a computing academic at Macquarie University, should be treated as an ongoing, part-time employee, after the university had earlier declined his request to convert from a casual role.

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