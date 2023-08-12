Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Аль-Хелайфи о Дембеле: «ПСЖ» вступает в новую великую эру. Решительность и энтузиазм Усмана – это то, что требуется от всех игроков»

Аль-Хелайфи о Дембеле: «ПСЖ» вступает в новую великую эру. Решительность и энтузиазм Усмана – это то, что требуется от всех игроков»

Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 50,4 млн евро – это были его отступные. Половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх