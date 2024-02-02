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«Время на стороне России»: Орбан высказался о раскладе сил в украинском конфликте

«Время на стороне России»: Орбан высказался о раскладе сил в украинском конфликте

Расклад сил в конфликте вокруг Украины не изменится в пользу Киева, время работает на Россию. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, отметив, что в ЕС думают иначе.

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