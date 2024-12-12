Чудовищные последствия вседозволенности: Торт в лицо педагогу - верхушка айсберга. Всё хуже - растёт поколение отстающих

АЖ

Александр Жигилий

А кто у нас в стране ЕГЭ образование вводил? Не напомните? А кто недавно заявил, что грамотность россиянам должна быть на уровне 2-х или 3-х классов школы, что бы кое как читать умели и расписаться , где скажут? Фамилии напомнить- Чубайс и Греф! Наказали их по закону за это? Как бы не так! А почему? Да потому что друг позволил безнаказанно вору покинуть территорию России при заведённом деле в Прокуратуре, а вы про какой то закон??????