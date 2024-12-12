Царьград freepik.com Невозможность наказать детей-хулиганов привела к чудовищным последствиям.
Чудовищные последствия вседозволенности: Торт в лицо педагогу - верхушка айсберга. Всё хуже - растёт поколение отстающих
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А кто у нас в стране ЕГЭ образование вводил? Не напомните? А кто недавно заявил, что грамотность россиянам должна быть на уровне 2-х или 3-х классов школы, что бы кое как читать умели и расписаться , где скажут? Фамилии напомнить- Чубайс и Греф! Наказали их по закону за это? Как бы не так! А почему? Да потому что друг позволил безнаказанно вору покинуть территорию России при заведённом деле в Прокуратуре, а вы про какой то закон??????
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41 мин.
Иван Иванов
Вы побольше Омбудсменов заводите, как вшей.. да, и еще психологов, а то дети психованные бывают зачастую... Успешные вы наши и самодостаточные... Вот вам итог развала страны и школы в том числе. Хоть и визжите по телевизору о достижениях, все достижения налицо
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27 мин.
ВГ
Виктор Гутман
Последствия разрушения СССР и советской идеологии. Чем дальше, тем хуже.
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11 мин.
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