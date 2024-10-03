Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Когда приходят дикари... Не ждет ли Москву судьба Йоханнесбурга?

Когда приходят дикари... Не ждет ли Москву судьба Йоханнесбурга?

Йоханнесбург. Когда-то это был процветающий респектабельный город. Он рос, богател, хорошел, развивался.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
во времена кровавого упыря ходило такое выражение: сегодня пришли за соседом.. думаешь это всё? не обольщайся - завтра придут за тобой
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1 час.
Юрий Пережогин
Глупый вопрос: «Что делать?», задавал не только Николай Чернышевский, сакральное произведение которого, не зря начиналось со словом (как говорится в евангелии: В начале было слово и…), ДУРАК. *** Пока живут на Свете дураки…, ну, сами знаете! *** Вот давеча, тоже спрашивают наивные, случайно забывшие дома свои мозги: «Что делать в школах с детьми, не говорящими по-русски?» https://cont.ws/@krestianin/2893596 Или ещё, что смешнее: Купила подруга коня, живя в столице в небоскрёбе на 16-ом этаже, ни гаража, ни конюшни, что делать? А коня очень хотелось! *** Что делать, что делать? Раньше так отвечали юмористы: «Снять штаны, и бегать вокруг дома, до полного духовного просветления, что гораздо легче и дешевле, чем проделывать Кору вокруг Кайласа». *** Глупые борются со следствием, умные с причиной, а Мудрые или посвящённые ни с чем не борются, ибо не допускают подобных ситуаций.
«Что делать в школах с детьми, не говорящими по-русски?» - Крестьянин — КОНТ
cont
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1 час.
Юрий Пережогин
Пётр 1(дурак) открыл окно в европу (как в жо...попу), а наше правительство открыло окно в ср. азию --- УРА, в ж... дыра!
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56 мин.

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