Йоханнесбург. Когда-то это был процветающий респектабельный город. Он рос, богател, хорошел, развивался.
Когда приходят дикари... Не ждет ли Москву судьба Йоханнесбурга?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
во времена кровавого упыря ходило такое выражение: сегодня пришли за соседом.. думаешь это всё? не обольщайся - завтра придут за тобой
Ответить
1 час.
Юрий Пережогин
Глупый вопрос: «Что делать?», задавал не только Николай Чернышевский, сакральное произведение которого, не зря начиналось со словом (как говорится в евангелии: В начале было слово и…), ДУРАК. *** Пока живут на Свете дураки…, ну, сами знаете! *** Вот давеча, тоже спрашивают наивные, случайно забывшие дома свои мозги: «Что делать в школах с детьми, не говорящими по-русски?» https://cont.ws/@krestianin/2893596 Или ещё, что смешнее: Купила подруга коня, живя в столице в небоскрёбе на 16-ом этаже, ни гаража, ни конюшни, что делать? А коня очень хотелось! *** Что делать, что делать? Раньше так отвечали юмористы: «Снять штаны, и бегать вокруг дома, до полного духовного просветления, что гораздо легче и дешевле, чем проделывать Кору вокруг Кайласа». *** Глупые борются со следствием, умные с причиной, а Мудрые или посвящённые ни с чем не борются, ибо не допускают подобных ситуаций.
«Что делать в школах с детьми, не говорящими по-русски?» - Крестьянин — КОНТ
cont
Ответить
1 час.
Юрий Пережогин
Пётр 1(дурак) открыл окно в европу (как в жо...попу), а наше правительство открыло окно в ср. азию --- УРА, в ж... дыра!
Ответить
56 мин.
Свежие комментарии