Когда приходят дикари... Не ждет ли Москву судьба Йоханнесбурга?

во времена кровавого упыря ходило такое выражение: сегодня пришли за соседом.. думаешь это всё? не обольщайся - завтра придут за тобой

Юрий Пережогин

Глупый вопрос: «Что делать?», задавал не только Николай Чернышевский, сакральное произведение которого, не зря начиналось со словом (как говорится в евангелии: В начале было слово и…), ДУРАК. *** Пока живут на Свете дураки…, ну, сами знаете! *** Вот давеча, тоже спрашивают наивные, случайно забывшие дома свои мозги: «Что делать в школах с детьми, не говорящими по-русски?» https://cont.ws/@krestianin/2893596 Или ещё, что смешнее: Купила подруга коня, живя в столице в небоскрёбе на 16-ом этаже, ни гаража, ни конюшни, что делать? А коня очень хотелось! *** Что делать, что делать? Раньше так отвечали юмористы: «Снять штаны, и бегать вокруг дома, до полного духовного просветления, что гораздо легче и дешевле, чем проделывать Кору вокруг Кайласа». *** Глупые борются со следствием, умные с причиной, а Мудрые или посвящённые ни с чем не борются, ибо не допускают подобных ситуаций.