«Многое в моменте меняется»: почему центр фигурного катания и школа Загитовой в Казани не носят её имя

В Казани открыли школу фигурного катания. Во время торжественной церемонии Алина Загитова сообщила, что учреждение может принять около 200 спортсменов, для обучения которых предусмотрено 26 тренерских ставок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
- N Число раненых при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым