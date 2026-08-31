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«Многое в моменте меняется»: почему центр фигурного катания и школа Загитовой в Казани не носят её имя

«Многое в моменте меняется»: почему центр фигурного катания и школа Загитовой в Казани не носят её имя

В Казани открыли школу фигурного катания. Во время торжественной церемонии Алина Загитова сообщила, что учреждение может принять около 200 спортсменов, для обучения которых предусмотрено 26 тренерских ставок.

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