Срочные новости из Сбербанка: с 1 августа владельцы банковских карт останутся без рубля Ольга ВайленкоС 1 августа Сбербанк вводит новую подписку для владельцев дебетовых карт: что это значит для клиентов? 27 июля 2024 года стало известно, что крупнейший банк России, Сбербанк, запускает новую подписку для пользователей дебетовых карт.