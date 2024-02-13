Депутат Рады Беленюк отказался от фото с россиянином и белорусом на ЧЕ по борьбе

На церемонии награждения чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте депутат Верховной Рады Украины и борец греко-римского стиля Жан Беленюк отказался от совместной фотографии с российским спортсменом Александром Комаровым, выступавшим за Сербию, и белорусом Кириллом Маскевичем.
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