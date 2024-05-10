Россияне «распробовали» пикапы – названы модели, набирающие популярность

На долю иностранных марок на российском рынке новых пикапов в первом квартале 2024 года пришлось 76,8% – это на несколько процентов меньше, чем годом ранее, зато в численном выражении куда больше: в этом году россияне уже купили 4502 иностранных пикапов, тогда как за первый квартал 2023-го – всего 2395.