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Царьград

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Адвокаты Флорес предложили заменить тюрьму на домашний арест

Адвокаты Флорес предложили заменить тюрьму на домашний арест

Защита Силии Флорес, супруги Николаса Мадуро, ходатайствует в федеральном суде Нью-Йорка об освобождении её из-под стражи на домашний арест из-за проблем с сердцем.

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