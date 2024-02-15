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Завершено расследование дела об убийстве сыном родителей-пенсионеров в Москве

Завершено расследование дела об убийстве сыном родителей-пенсионеров в Москве

Скриншот видео Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который зверски зарезал своих престарелых родителей в феврале 2023 года на юго-западе Москвы, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по столице.

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