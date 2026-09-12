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Украинский фронт, главное за сутки: Доброполье почти окружено — «горловина» не превышает 3-х км

Украинский фронт, главное за сутки: Доброполье почти окружено — «горловина» не превышает 3-х км

   1661-й день спецоперации. В ЧВК Blackwater назвали идиотами политиков, которые говорят про разрушенную российскую армию За истекшие сутки бойцами ГрВ «Центр» противник выбит из Новогришино (ДНР).

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