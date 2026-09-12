1661-й день спецоперации. В ЧВК Blackwater назвали идиотами политиков, которые говорят про разрушенную российскую армию За истекшие сутки бойцами ГрВ «Центр» противник выбит из Новогришино (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Путин ответил. Зеленский не понял": "Реализация плана Б" – мощнейшая бомбардировка началась. Ликвидированы военные НАТО с большими звёздами
- Снова нужна поддержка России: Грузию насторожили претензии султана Эрдогана на часть ее территорий
- Российские ракеты только что погасили последнюю электроподстанцию, питавшую Киев
Свежие комментарии
- Люди смогут жить ...
- «Я жгу Париж»: 17...
- ЮЗ Зловонный протест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым