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Аргументы и Факты

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Назван способ быстрого завершения конфликта на Украине

Вашингтон действительно мог бы выполнить обещание президента Дональда Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа, для этого хватило бы политической воли, заявил в эксклюзивном комментарии aif.

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