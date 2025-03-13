Wildberries: продажи автомобильных товаров на платформе выросли вдвое

Продажи автомобильных товаров, запчастей и расходников на платформе Wildberries увеличились в 2024 году на 96% в денежном выражении - почти вдвое относительно предыдущего года, сообщили в пресс-службе в объединенной компании Wildberries и Russ.
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