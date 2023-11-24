Рост цен на хлеб в России прокомментировали

Хлеб в России в 2023 году подорожал на пять процентов. Его стоимость выросла в пределах инфляции, со ссылкой на Ассоциацию производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») сообщает РИА Новости.
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