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Рост цен на хлеб в России прокомментировали

Рост цен на хлеб в России прокомментировали

Хлеб в России в 2023 году подорожал на пять процентов. Его стоимость выросла в пределах инфляции, со ссылкой на Ассоциацию производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Сергей Вохмин
В Красноярске стоимость хлеба &quot;Бородинский&quot; выросла до 300 рублей за 1 кг. Упаковка этого хлеба массой 143 г стоит 44 рубля, вот и считайте.
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