«Просто новый хаб НАТО»: Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки» - страны будут накачивать Киев оружием

Сербия, Румыния, Чехия и другие страны усилят снабжение Киева. Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмёрка», в который вошли восемь государств Карпатского региона.
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на все карпаты как раз 10 мегатонн и хватит..., будет равнина, а че, - удобно...
Значит, наши спутники отработают НОВЫЕ цели.
Фицо с Вучичем красавцы. Двоежопый Эрдоган нервно курит в сторонке. Что с нашим главкомом? Мы опять братья и надёжные партнёры?
Ну что ж, у российских ракет к первоочередным целям прибавилось еще одно направление.
Вот молодцы сербы, наши лётчики тушат их лесные пожары, а они, в знак благодарности, поставляют оружие хохлофашистам.....
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