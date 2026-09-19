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«Просто новый хаб НАТО»: Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки» - страны будут накачивать Киев оружием

«Просто новый хаб НАТО»: Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки» - страны будут накачивать Киев оружием

Сербия, Румыния, Чехия и другие страны усилят снабжение Киева. Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмёрка», в который вошли восемь государств Карпатского региона.

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